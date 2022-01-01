ספריית חברות
Celonis
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Celonis משכורות

המשכורת של Celonis נעה בין $42,346 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $205,800 עבור משאבי אנוש ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Celonis. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $150K
מהנדס מכירות
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
אנליסט עסקי
Median $42.3K
יועץ ניהולי
Median $200K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $178K
מעצב מוצר
Median $94.3K
שירות לקוחות
$181K
הצלחת לקוחות
$201K
מנהל מדעי נתונים
$89.5K
מדען נתונים
$89.1K
אנליסט פיננסי
$63.8K
משאבי אנוש
$206K
שיווק
$88.6K
תפעול שיווק
$90.5K
מנהל שותפויות
$131K
מנהל תוכנית
$164K
מנהל פרויקט
$159K
מכירות
$115K
ארכיטקט פתרונות
$94.5K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
$201K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCelonis, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCelonis, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Celonis הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $205,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Celonis הוא $125,214.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Celonis

חברות קשורות

  • Bosch Global
  • BlackBerry QNX
  • Contentful
  • GFT Group
  • Personio
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים