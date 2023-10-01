ספריית חברות
Cellebrite
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Cellebrite משכורות

המשכורת של Cellebrite נעה בין $125,143 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $226,125 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cellebrite. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $125K
מדען נתונים
$134K
ארכיטקט פתרונות
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cellebrite הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $226,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cellebrite הוא $133,926.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cellebrite

חברות קשורות

  • Netflix
  • Lyft
  • Apple
  • Pinterest
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים