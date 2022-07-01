ספריית חברות
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies משכורות

המשכורת של Cedar Gate Technologies נעה בין $2,665 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $162,185 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cedar Gate Technologies. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מדען נתונים
$90.5K
מנהל פרויקט
$162K
מהנדס תוכנה
$5.7K

מנהל תוכנית טכנית
$2.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cedar Gate Technologies הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $162,185. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cedar Gate Technologies הוא $48,067.

