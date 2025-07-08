ספריית חברות
CDM Smith
CDM Smith משכורות

המשכורת של CDM Smith נעה בין $80,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס אזרחי ברמה הנמוכה לבין $165,568 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה.

מהנדס אזרחי
Median $80K
מהנדס חשמל
$82.4K
מהנדס מכונות
$103K

מנהל מוצר
$166K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CDM Smith הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $165,568. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CDM Smith הוא $92,655.

