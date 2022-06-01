ספריית חברות
CCMSI
    • אודות

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    אתר אינטרנט
    1978
    שנת הקמה
    1,750
    מספר עובדים
    $500M-$1B
    הכנסות משוערות
    המטה הראשי

