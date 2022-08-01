מדריך חברות
Casted
Casted משכורות

המשכורת החציונית של Casted היא $146,730 עבור מנהל הנדסת תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Casted. עודכן לאחרונה: 8/25/2025

$160K

מנהל הנדסת תוכנה
$147K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Casted הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $146,730. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Casted הוא $146,730.

