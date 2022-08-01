מדריך חברות
Caspar AI
Caspar AI משכורות

המשכורת החציונית של Caspar AI היא $40,085 עבור מנהל מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Caspar AI. עודכן לאחרונה: 8/24/2025

$160K

מנהל מוצר
$40.1K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Caspar AI הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $40,085. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Caspar AI הוא $40,085.

