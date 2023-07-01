ספריית חברות
Casana
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Casana משכורות

המשכורת החציונית של Casana היא $226,125 עבור מנהל תוכנית טכנית . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Casana. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מנהל תוכנית טכנית
$226K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Casana הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $226,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Casana הוא $226,125.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Casana

חברות קשורות

  • Coinbase
  • Airbnb
  • Netflix
  • Tesla
  • Stripe
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים