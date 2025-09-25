ספריית חברות
Carousell
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Carousell מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Singapore ב-Carousell מגיעה ל-SGD 112K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Carousell. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 112K
דרגה
L4
משכורת בסיס
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Carousell?

SGD 210K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Carousell in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 198,312. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Carousell עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Singapore הוא SGD 119,973.

משרות מובילות

משאבים נוספים