חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Caris Life Sciences מגיעה ל-$130K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Caris Life Sciences. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
סה״כ לשנה
$130K
דרגה
-
משכורת בסיס
$127K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$3K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Caris Life Sciences?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Caris Life Sciences in United States sits at a yearly total compensation of $189,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caris Life Sciences for the מהנדס תוכנה role in United States is $130,375.

משאבים נוספים