פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-CarGurus נע בין $154K ל-year עבור Software Engineer לבין $272K ל-year עבור Principal Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$244K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CarGurus. עדכון אחרון: 9/25/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בCarGurus, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה