הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in United States ב-CarGurus נע בין $177K לבין $256K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CarGurus. עדכון אחרון: 9/25/2025
השכר הכולל הממוצע
הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בCarGurus, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)