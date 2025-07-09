Captain Fresh משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Captain Fresh נעה בין $11,749 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $84,965 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Captain Fresh. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

מכירות
$25.3K
מהנדס תוכנה
$11.7K
מנהל הנדסת תוכנה
$85K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Captain Fresh הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $84,965. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Captain Fresh הוא $25,277.

