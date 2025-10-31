ספריית חברות
Capita
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • כל שכר אדריכל פתרונות

Capita אדריכל פתרונות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל פתרונות in United Kingdom ב-Capita מגיעה ל-£92.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capita. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£92.8K
דרגה
-
משכורת בסיס
£84.4K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£8.4K
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אדריכל פתרונות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Capita in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £101,949. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Capita עבור תפקיד אדריכל פתרונות in United Kingdom הוא £92,846.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Capita

חברות קשורות

  • Snap
  • Intuit
  • Flipkart
  • PayPal
  • Uber
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים