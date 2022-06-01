מדריך חברות
Cantaloupe
Cantaloupe משכורות

המשכורת החציונית של Cantaloupe היא $59,791 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cantaloupe. עודכן לאחרונה: 8/23/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$59.8K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cantaloupe הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $59,791. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cantaloupe הוא $59,791.

