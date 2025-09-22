ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Canoo מגיעה ל-$225K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Canoo. עדכון אחרון: 9/22/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Canoo
Software Engineering Manager
Los Angeles, CA
סה״כ לשנה
$225K
דרגה
1
משכורת בסיס
$190K
Stock (/yr)
$35K
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Canoo?

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCanoo, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



