ספריית חברות
Canoo
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

Canoo מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in United States ב-Canoo נע בין $92.7K לבין $126K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Canoo. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$99.2K - $120K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$92.7K$99.2K$120K$126K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מהנדס חומרה דיווחים ב Canoo כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCanoo, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס חומרה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

أعلى حزمة راتب لوظيفة מהנדס חומרה في Canoo in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $126,440. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Canoo لوظيفة מהנדס חומרה in United States هو $92,650.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Canoo

חברות קשורות

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים