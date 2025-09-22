ספריית חברות
Canoo
הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in United States ב-Canoo נע בין $75.6K לבין $104K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Canoo. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$81.9K - $97.2K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCanoo, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Canoo in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $103,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Canoo עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $75,600.

