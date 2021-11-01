מדריך חברות
Calix משכורות

טווח המשכורת של Calix נע בין $75,891 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$271,460 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Calix. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $75.9K
ראש מטה
$78.8K
טכנולוג מידע (IT)
$192K

מעצב מוצר
$186K
מנהל מוצר
$122K
מהנדס מכירות
$121K
מנהל הנדסת תוכנה
$271K
אדריכל פתרונות
$176K
שאלות נפוצות

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Calix je מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $271,460. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Calix je $149,138.

