חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-California Institute of Technology in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $135,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.