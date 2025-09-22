ספריית חברות
Calendly
Calendly חוקר UX שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר UX in United States ב-Calendly נע בין $180K לבין $246K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Calendly. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$195K - $231K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$180K$195K$231K$246K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCalendly, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר UX ב-Calendly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $245,985. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Calendly עבור תפקיד חוקר UX in United States הוא $179,676.

משאבים נוספים