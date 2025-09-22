ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Calendly מגיעה ל-$202K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Calendly. עדכון אחרון: 9/22/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Calendly
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
סה״כ לשנה
$202K
דרגה
-
משכורת בסיס
$202K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
11 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Calendly?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCalendly, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Calendly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $230,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Calendly עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $212,500.

משאבים נוספים