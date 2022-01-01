בייטדאנס משכורות

המשכורת של ByteDance נעה בין $16,519 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $1,207,230 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של בייטדאנס. עודכן לאחרונה: 11/21/2025
20%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
30%
שנה 4
בByteDance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
30% בוקע ב 4th-שנה (7.50% רבעוני)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
35%
שנה 4
בByteDance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
35% בוקע ב 4th-שנה (35.00% שנתי)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בByteDance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
12 month cliff and vests quarterly.
