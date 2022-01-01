ספריית חברות
ByteDance
בייטדאנס משכורות

המשכורת של ByteDance נעה בין $16,519 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $1,207,230 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של בייטדאנס. עודכן לאחרונה: 11/21/2025

ByteDance logo
מהנדס תוכנה
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

מהנדס איי או אס

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס אמינות אתר

מהנדס תוכנה מציאות מדומה

תומך מפתחים

מדען מחקר

מנהל מוצר
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
שיווק
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

מנהל שיווק מוצר

מדען נתונים
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
מעצב מוצר
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

מעצב חוויית משתמש

מעצב ממשק משתמש

מכירות
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

מנהל לקוח

מנהל חשבון

מגייס
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

סורסר

מגייס מנהלים

מגייס טכני

מנהל תוכנית
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
מנהל הנדסת תוכנה
3-1 $584K
3-2 $794K
מנהל תוכנית טכנית
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
משאבי אנוש
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
אנליסט אבטחת מידע
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
אנליסט עסקי
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
אנליסט נתונים
1-2 $125K
2-1 $163K
מנהל פרויקט
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
מנהל תפעול עסקי
2-1 $167K
2-2 $208K
תפעול עסקי
Median $235K
פיתוח עסקי
Median $165K
אמון ובטיחות
Median $118K
חוקר חוויית משתמש
2-2 $237K
3-1 $296K
מנהל מדע נתונים
Median $409K
מנהל שותפים
Median $205K
אנליסט פיננסי
Median $150K
מהנדס חומרה
Median $350K
משפטי
Median $127K

יועץ משפטי

יועץ ניהולי
Median $200K
תפעול שיווק
Median $89.9K
טכנולוג מידע
Median $74.1K
תפעול הכנסות
Median $120K
אדריכל פתרונות
Median $278K

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

רואה חשבון
$16.5K

רואה חשבון טכני

עוזר אדמיניסטרטיבי
$49.8K
ראש צוות
$247K
קופירייטר
$63.3K
פיתוח ארגוני
$233K
שירות לקוחות
$50.5K
הצלחת לקוח
$73.8K
מעצב גרפי
$48.3K
מהנדס מכונות
$286K
מהנדס אופטי
$387K
מנהל עיצוב מוצר
$385K
ענייני רגולציה
$108K
מהנדס מכירות
$65.3K
כותב טכני
$129K
תגמולים כוללים
$304K
משקיע הון סיכון
$91.9K
לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

30%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בByteDance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 30% בוקע ב 4th-שנה (7.50% רבעוני)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

35%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בByteDance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 35% בוקע ב 4th-שנה (35.00% שנתי)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בByteDance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

12 month cliff and vests quarterly.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ByteDance הוא מהנדס תוכנה at the 4-1 level עם תגמול כולל שנתי של $1,207,230. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ByteDance הוא $209,525.

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.