BWX Technologies
BWX Technologies משכורות

המשכורת של BWX Technologies נעה בין $84,660 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $155,876 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BWX Technologies. עודכן לאחרונה: 11/21/2025

מהנדס מכונות
$84.7K
מנהל פרויקט
$156K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BWX Technologies הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $155,876. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BWX Technologies הוא $120,268.

