ספריית חברות
b.well Connected Health
b.well Connected Health משכורות

המשכורת של b.well Connected Health נעה בין $170,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $179,100 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של b.well Connected Health. עודכן לאחרונה: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס תוכנה
Median $170K
מנהל הנדסת תוכנה
$179K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-b.well Connected Health הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $179,100. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-b.well Connected Health הוא $174,550.

משאבים נוספים

