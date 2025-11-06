ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Seoul Capital Area

Bucketplace מהנדס תוכנה שכר בSeoul Capital Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Seoul Capital Area ב-Bucketplace מגיעה ל-₩97.73M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bucketplace. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
סה״כ לשנה
₩97.73M
דרגה
L4
משכורת בסיס
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
בונוס
₩4.65M
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Bucketplace in Seoul Capital Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₩144,712,453. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bucketplace עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Seoul Capital Area הוא ₩101,193,920.

