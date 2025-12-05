ספריית חברות
Brown-Forman
Brown-Forman אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Mexico ב-Brown-Forman נע בין MX$303K לבין MX$424K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Brown-Forman. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$17.5K - $20.4K
Mexico
טווח שכיח
טווח אפשרי
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
טווח שכיח
טווח אפשרי

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Brown-Forman in Mexico עומדת על תגמול כולל שנתי של MX$423,863. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Brown-Forman עבור תפקיד אנליסט נתונים in Mexico הוא MX$302,759.

