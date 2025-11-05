ספריית חברות
Bright Money מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Bright Money מגיעה ל-₹1.99M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bright Money. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.99M
דרגה
SDE 1
משכורת בסיס
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
1 שנה
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Bright Money in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,188,455. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bright Money עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru הוא ₹1,751,248.

