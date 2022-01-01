ספריית חברות
Brex
Brex משכורות

המשכורת של Brex נעה בין $27,078 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $630,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Brex. עודכן לאחרונה: 8/28/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה ייצור

מדען נתונים
L4 $195K
L5 $395K
מנהל מוצר
Median $440K

מנהל הנדסת תוכנה
L5 $613K
L6 $630K
מכירות
Median $260K
שירות לקוחות
Median $47.9K
פיתוח עסקי
Median $200K
שיווק
Median $174K
מעצב מוצר
Median $290K
מנהל תוכנית טכנית
Median $278K
מנהל תפעול עסקי
$181K
אנליסט עסקי
$81.3K
אנליסט פיננסי
$146K
מנהל תוכנית
$245K
גיוס
$27.1K
אנליסט אבטחת סייבר
$199K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בBrex, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Brex הוא מנהל הנדסת תוכנה at the L6 level עם תגמול כולל שנתי של $630,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Brex הוא $245,250.

משאבים נוספים