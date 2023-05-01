מדריך חברות
Bowery Farming
Bowery Farming משכורות

טווח המשכורת של Bowery Farming נע בין $137,700 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס מכונות בקצה התחתון ל-$298,500 עבור מדען נתונים בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Bowery Farming. עודכן לאחרונה: 8/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $155K
מדען נתונים
$299K
מהנדס מכונות
$138K

מנהל מוצר
$188K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Bowery Farming הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $298,500. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bowery Farming הוא $171,580.

