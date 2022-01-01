ספריית חברות
Bose משכורות

המשכורת של Bose נעה בין $42,432 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $283,575 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Bose. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $170K
מעצב מוצר
Median $83.2K

מעצב חוויית משתמש

מהנדס חומרה
Median $158K

מדען נתונים
Median $120K
ארכיטקט פתרונות
Median $230K
מנהל תוכנית טכנית
Median $120K
אנליסט עסקי
$42.4K
משפטי
$161K
יועץ ניהולי
$172K
שיווק
$44.2K
מהנדס מכונות
$109K
מנהל מוצר
$61.8K
מנהל תוכנית
$135K
מנהל פרויקט
$65.3K
מכירות
$42.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$284K
חוקר UX
$154K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Bose הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $283,575. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bose הוא $120,000.

משאבים נוספים