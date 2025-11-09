ספריית חברות
Bosch Global
  • שכר
  • מהנדס תוכנה
  • SL2
  • Germany

מהנדס תוכנה דרגה

SL2

דרגות ב Bosch Global

השווה דרגות
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. הצג 6 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
€110,886
משכורת בסיס
€81,335
הקצאת מניות ()
€0
בונוס
€15,801
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
