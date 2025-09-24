פיצוי מהנדס תוכנה in Germany ב-Bosch Global נע בין €67.6K ל-year עבור EG12 לבין €76.8K ל-year עבור SL4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Germany מגיעה ל-€88.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
