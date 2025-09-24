ספריית חברות
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Bosch Global מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in Germany ב-Bosch Global נע בין €67.6K ל-year עבור EG12 לבין €76.8K ל-year עבור SL4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Germany מגיעה ל-€88.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
EG12
(רמת כניסה)
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
צפה 5 רמות נוספות
€142K

הגשות שכר אחרונות

שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Bosch Global?

כותרות כלולות

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס מערכות

מדען מחקר

שאלות נפוצות

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa מהנדס תוכנה sa Bosch Global in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €118,002. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa מהנדס תוכנה role in Germany ay €87,026.

משאבים נוספים