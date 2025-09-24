ספריית חברות
Bosch Global
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Bosch Global מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-Bosch Global מגיעה ל-$108K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bosch Global
Senior Design Engineer
Charlotte, NC
סה״כ לשנה
$108K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$105K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$3K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
12 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Bosch Global?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Bosch Global in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $147,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bosch Global עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $108,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Bosch Global

חברות קשורות

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים