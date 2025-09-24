ספריית חברות
  שכר
  טכנולוג מידע (IT)

  • כל שכר טכנולוג מידע (IT)

Bosch Global טכנולוג מידע (IT) שכר

חבילת הפיצוי החציונית של טכנולוג מידע (IT) ב-Bosch Global מגיעה ל-€88.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
סה״כ לשנה
€88.3K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
€88.3K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Bosch Global?

€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע (IT) ב-Bosch Global עומדת על תגמול כולל שנתי של €125,067. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bosch Global עבור תפקיד טכנולוג מידע (IT) הוא €88,332.

