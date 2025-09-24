ספריית חברות
פיצוי מדען נתונים in India ב-Bosch Global מגיע ל-₹2.41M ל-year עבור EG14. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.58M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 4 רמות נוספות
₹13.98M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Bosch Global?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Bosch Global in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,206,499. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bosch Global עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹1,818,232.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Bosch Global

חברות קשורות

משאבים נוספים