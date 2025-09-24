פיצוי מדען נתונים in India ב-Bosch Global מגיע ל-₹2.41M ל-year עבור EG14. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.58M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***