  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Bosch Global אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in Singapore ב-Bosch Global מגיעה ל-SGD 81.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bosch Global. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 81.4K
דרגה
L2
משכורת בסיס
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 10.2K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Bosch Global?

SGD 210K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
