BlueHalo משכורות

המשכורת של BlueHalo נעה בין $110,129 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $246,225 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BlueHalo. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $120K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס חומרה
Median $203K
מעצב מוצר
$110K

מנהל תוכנית טכנית
$246K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BlueHalo הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $246,225. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BlueHalo הוא $161,500.

משאבים נוספים