Blue Canyon Technologies משכורות

המשכורת של Blue Canyon Technologies נעה בין $85,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $194,025 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Blue Canyon Technologies. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס חומרה
$194K
מהנדס מכונות
$180K
מהנדס תוכנה
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מנהל הנדסת תוכנה
$184K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Blue Canyon Technologies הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $194,025. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blue Canyon Technologies הוא $182,104.

