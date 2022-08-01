ספריית חברות
Blue Apron
Blue Apron משכורות

המשכורת של Blue Apron נעה בין $140,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $229,643 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Blue Apron. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $140K
שיווק
$161K
תפעול שיווק
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל הנדסת תוכנה
$230K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Blue Apron הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $229,643. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blue Apron הוא $158,980.

משאבים נוספים