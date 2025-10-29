פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Bloomreach נע בין ₹4.68M ל-year עבור Software Engineer לבין ₹6.13M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹5.18M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bloomreach. עדכון אחרון: 10/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
