פיצוי מהנדס אמינות אתר in United States ב-Bloomberg נע בין $186K ל-year עבור Software Engineer לבין $271K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$250K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bloomberg. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer
$186K
$169K
$10.6K
$6.7K
Senior Software Engineer
$271K
$219K
$0
$51.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
בBloomberg, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)