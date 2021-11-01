ספריית חברות
Blockchain.com
Blockchain.com משכורות

המשכורת של Blockchain.com נעה בין $107,529 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $231,985 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Blockchain.com. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $108K

מהנדס נתונים

פיתוח עסקי
$149K
מדען נתונים
$201K

שיווק
$142K
מעצב מוצר
$177K
מנהל עיצוב מוצר
$180K
מנהל הנדסת תוכנה
$179K
מנהל תוכנית טכנית
$232K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בBlockchain.com, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Blockchain.com הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $231,985. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blockchain.com הוא $178,055.

משאבים נוספים