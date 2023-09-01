ספריית חברות
Blinkit
Blinkit משכורות

המשכורת של Blinkit נעה בין $1,656 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $84,834 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Blinkit. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Median $47.8K
מנהל מוצר
Median $43.2K

רואה חשבון
$1.7K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$4.8K
מנהל תפעול עסקי
$44K
אנליסט עסקי
$24.6K
אנליסט נתונים
$20.6K
משאבי אנוש
$4.4K
מנהל תוכנית
$14K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Blinkit הוא מהנדס תוכנה at the Software Engineer 3 level עם תגמול כולל שנתי של $84,834. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blinkit הוא $29,655.

