חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-Blink in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $189,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.