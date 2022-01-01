ספריית חברות
Blink Health משכורות

המשכורת של Blink Health נעה בין $35,529 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $504,161 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Blink Health. עודכן לאחרונה: 10/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
IC4 $35.5K
IC5 $77K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $235K
אנליסט עסקי
$189K

מנהל מדעי נתונים
$504K
מדען נתונים
Median $150K
מעצב מוצר
Median $165K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $275K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בBlink Health, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Blink Health הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $504,161. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blink Health הוא $177,025.

משאבים נוספים