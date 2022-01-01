Blink Health משכורות

המשכורת של Blink Health נעה בין $35,529 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $504,161 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Blink Health. עודכן לאחרונה: 10/10/2025
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בBlink Health, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
