חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Blend360 מגיעה ל-₹2.74M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Blend360. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Blend360
Senior Data Engineer
New Delhi, DL, India
סה״כ לשנה
₹2.74M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס נתונים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Blend360 in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,879,019. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blend360 עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹2,741,120.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Blend360

משאבים נוספים