  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

BlackLine מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) in United States ב-BlackLine מגיעה ל-$177K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BlackLine. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
סה״כ לשנה
$177K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$165K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$12K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב BlackLine?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) ב-BlackLine in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $228,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BlackLine עבור תפקיד מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) in United States הוא $177,000.

