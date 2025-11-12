ספריית חברות
Black & Veatch
  • שכר
  • מהנדס אזרחי

  • מהנדס מבנים

Black & Veatch מהנדס מבנים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מבנים in United States ב-Black & Veatch מגיעה ל-$107K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Black & Veatch. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
סה״כ לשנה
$107K
דרגה
4
משכורת בסיס
$107K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
6 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Black & Veatch?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מבנים ב-Black & Veatch in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $143,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Black & Veatch עבור תפקיד מהנדס מבנים in United States הוא $107,000.

