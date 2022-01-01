ספריית חברות
Bittrex משכורות

המשכורת של Bittrex נעה בין $170,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $232,155 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Bittrex. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מנהל מוצר
$232K
גיוס
$184K
מהנדס תוכנה
Median $170K

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Bittrex is מנהל מוצר at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bittrex is $184,075.

משאבים נוספים